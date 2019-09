Geen WK voor Caster Semenya, die dan maar contract bij voetbalclub tekent

Caster Semenya treedt in de voetsporen van Usain Bolt. In navolging van de Jamaicaanse spurtlegende waagt ook de Zuid-Afrikaanse hardloopster zich aan een avontuur in het voetbal.

In een bericht op sociale media bevestigt Semenya vrijdag dat ze een contract heeft ondertekend bij het Zuid-Afrikaanse JVW FC, de ploeg van de Zuid-Afrikaanse kapitein Janine van Wyk. “Ik kijk uit naar dit avontuur”, schrijft Semenya bij een foto waarop ze poseert met het blauwe shirt van JVW FC. Vanaf 2020 zal ze met het team aantreden in een semiprofessionele competitie.

Semenya is tweevoudig olympisch kampioene op de 800 meter maar ze zal niet deelnemen aan het WK in Doha. De Zuid-Afrikaanse is verwikkeld in een strijd met de internationale atletiekbond IAAF. Die wil dat ze medicijnen neemt om haar van nature erg hoge testosterongehalte te laten zakken, maar dat weigert ze. Daardoor is de 28-jarige Semenya er niet bij in Qatar.