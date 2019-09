Japanse regering wil terugkeren naar oude schrijfwijze van namen in vreemde talen

De rechts-conservatieve regering van Japan wil internationaal naar de traditionele schrijfwijze van namen terugkeren. In de toekomst zal in officiële documenten in andere talen de volgorde van de voor- en achternaam veranderd worden. Dat besliste de regering van premier Shinzo Abe vrijdag.

De premier heet dan in het Nederlands of Engels niet meer Shinzo Abe maar Abe Shinzo. Daarmee stapt Japan af van de volgorde die het land een eeuw geleden van het Westen overnam, en keert het terug naar de oorspronkelijke schrijfwijze, die eerst de achternaam en dan de voornaam vermeldt. Wel moeten de details nog uitgewerkt worden. Ook is onduidelijk of de Japanse privésector de omkering zal volgen.

Japan begon na de opening van het land in de tweede helft van de 19de eeuw de westerse schrijfwijze van namen te volgen. Het enige Aziatische land dat tot de G7 behoort, week daarmee af van andere Aziatische landen als China of Zuid-Korea. Deze landen volgen ook in buitenlandse talen hun traditie om de achternaam eerst te vermelden.

“In een geglobaliseerde wereld is het steeds belangrijker zich bewust te worden van het veelvoud van talen die mensen spreken”, zei de Japanse minister van Onderwijs Masahiko Shibayama vrijdag. Het is volgens hem beter de Japanse traditie te volgen bij de schrijfwijze van namen.

Critici betwijfelen of de verandering nodig is. Ook blijft de vraag hoe de privésector zal reageren. Zelfs binnen de regering wordt nog geaarzeld. Tot nu toe heeft enkel het ministerie van Onderwijs de namen op zijn website veranderd.