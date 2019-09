Club Brugge-trainer Philippe Clement hoeft Brugse derby dan toch niet te missen: enkel voorwaardelijke schorsing

Philippe Clement kan in de Brugse derby tegen Cercle gewoon plaatsnemen op de trainersbank van Club Brugge. De Geschillencommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) legde de trainer van blauw-zwart vrijdag een speeldag voorwaardelijke schorsing en een boete van 500 euro op.

Bij Club Brugge was men na de match tegen Eupen (0-0) op 16 augustus niet te spreken over de prestaties van scheidsrechter Bram Van Driessche en zijn team. Vooral de niet gefloten strafschop na een duwfout op Ruud Vormer in de tweede helft botste op onbegrip. Een ziedende Clement stak na het laatste fluitsignaal een sarcastisch duimpje op richting de vierde official en trok nadien fel van leer tegen ref Van Driessche. “Ik stel me vragen bij de manier waarop deze wedstrijd geleid is. Dit is niet goed voor het spelletje”, zei Clement op de persconferentie na afloop scherp.

Clement riskeerde aanvankelijk een speeldag schorsing en 1.000 euro boete, maar weigerde dat voorstel en moest dinsdag voor de Geschillencommissie verschijnen. Die was van oordeel dat “een trainer zich in alle omstandigheden moet kunnen beheersen, zeker ten aanzien van de wedstrijdleiding”. Het tuchtorgaan bestempelde Clements reactie als “ongepast”, maar hield evenwel rekening met zijn gunstige disciplinaire verleden om een sanctie met uitstel te verlenen.