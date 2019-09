Man van 80 beroofd tijdens seksdate: meer dan 100.000 euro kwijt

Een 80-jarige man uit het Nederlandse Zwolle is begin deze zomer overvallen tijdens een seksdate. Twee mannen lichtten hem op en gingen met 22.000 euro aan de haal. Twee weken later werd hij nog eens van 80.000 euro beroofd. De politie is op zoek naar getuigen.

De bejaarde man had op de homo-datingssite Bullchat gereageerd op een advertentie van twee mannen uit Nijmegen die op zoek waren naar een trio. De mannen, allebei twintigers, kwamen naar hem toe maar zeiden dat ze controleurs van de site waren die kwamen onderzoeken of hij iets te maken had met minderjarige mannen.

De overdonderde man gaf de mannen al zijn wachtwoorden, bank- en pingegevens om hen zijn computer te laten controleren. Na enkele uren vertrokken ze weer. Intussen was een van de twee mannen al enkele keren naar buiten gegaan. Hij ging telkens naar een bankautomaat in de buurt, zo bleek, en haalde daar in totaal 11.000 euro af. Na middernacht deed hij dat nog eens. De 80-jarige man was dan 22.000 euro kwijt.

Nogmaals beroofd

Een paar weken later stonden twee andere mannen voor de deur, die zeiden op de hoogte te zijn van de oplichting. Ook die hadden zijn inloggegevens en codes nodig om hem te kunnen helpen. Een paar dagen later bleek dat hij opnieuw 80.000 euro kwijt was.

Na de tweede overval kreeg de man telefoon met de vraag of hij wel nog geld over had om boodschappen te doen. Hij vond later een enveloppe met 500 euro erin in zijn brievenbus. De politie is op zoek naar de daders.