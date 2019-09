Waarom koningin Mathilde niet alleen de mooiste paviljoens bezoekt op de Biënnale in Venetië

Koningin Mathilde is één dag in Venetië voor de Biënnale, een van ’s werelds grootste en belangrijkste cultuurmanifestaties. Ze heeft de keuze uit 90 nationale paviljoens, van het Servische over het Japanse tot het Braziliaanse. Maar hoe beslist ze welke landen ze bezoekt? De mooiste, zou u denken. Néén – toch niet alleen dat. Het is een en al diplomatie, en daarbij valt de naam van de Japanse keizer.