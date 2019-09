Diego Maradona heeft nieuwe job als trainer: Argentijnse degradatiekandidaat met 1 op 15

De Argentijnse voetballegende Diego Maradona heeft een nieuwe job als voetbaltrainer te pakken. Maradona neemt Gimnasia y Esgrima La Plata over, een Argentijnse club die tegen de degradatie vecht.

De 58-jarige Maradona gaat aan de slag tot het einde van het seizoen bij ‘El Lobo’. De club verkeert in vieze papieren: ze staan laatste in de Argentijnse Primera Division en hebben in hun vijf laatste wedstrijden maar één puntje behaald.

Maradona verliet in juni nog de Mexicaanse tweedeklasser Dorados de Sinaloa. Toen wees hij naar zijn falende gezondheid, maar dat hij er niet in slaagde om de promotie af te dwingen had er natuurlijk ook veel mee te maken. “Het is eindelijk officieel”, schrijft de voetballegende met een hoekje af op Instagram. “Ik ben zeer blij om de nieuwe coach van Gimnasia te worden. Ik wil de voorzitter bedanken voor de kans en beloof de fans dat we met ons hart en ziel voor El Lobo zullen werken.

Het is de zesde trainersjob die Maradona aanneemt. Hij trainde eerder Texil Mandiyu (1994), Racing Club (1995), het Argentijns nationaal elftal (2008-2010), Al Wasl (2010-2012), Al Fujairah (2017-2018) en Dorados de Sinaloa (2018-2019). Hij was in 2018 ook actief als voorzitter van het Wit-Russische Dinamo Brest.