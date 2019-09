Wagen ramt bushokje. “Wat een geluk dat niemand stond te wachten”

Jabbeke - Een wagen maaide vrijdagmiddag een bushokje langs de Gistelsteenweg in Jabbeke volledig weg. De auto ging van de baan en ramde het hokje. De materiële schade was enorm, maar als bij wonder vielen er geen gewonden.

“Wat een geluk dat er niemand op de bus aan het wachten was.” De algemene teneur bij getuigen van een bizar ongeval langs de Gistelsteenweg in Jabbeke was duidelijk: het kon veel erger afgelopen zijn. De materiële schade was groot en het ongeval zag er spectaculair uit. Maar er vielen uiteindelijk geen gewonden. Net omdat er niemand in het bushokje in kwestie zat.

Het ongeval gebeurde rond 13.30 uur. De bestuurder van een Citroën reed toen in de richting van het centrum van Jabbeke toen hij ter hoogte van het kruispunt met de Isenbaertstraat de controle over het stuur verloor. Wellicht werd de man onwel en ging hij daardoor van de rijbaan. Hij reed op het kleine verhoog naar het bushokje toe en maaide het ganse bushokje weg.

Foto: tlg

De glasscherven vlogen in het rond en kwamen zowel op het fietspad als de rijbaan terecht. De wagen zelf liep heel wat schade op, maar de bestuurde bleef ongedeerd. Hij moest wel in shock weggebracht worden. De man was dan ook zelf zeer onder de indruk van wet hem overkwam.

De brandweer werd uiteindelijk opgetrommeld om alle glasscherven op te kuisen. Zij gingen met een bezem aan de slag om de rijbaan en het fietspad opnieuw vrij te maken. De politie zette de Gistelsteenweg daarom tijdelijk helemaal af en zorgde voor een wegomleiding. De opkuiswerken zijn momenteel nog bezig.

