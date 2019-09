Brandweerman veroordeeld voor ongeval met tankwagen: “Ik lig er nog wakker van”

Blankenberge - Een brandweerman werd vrijdagmorgen veroordeeld omdat hij onder invloed van alcohol kantelde met de tankwagen. Hij was net op weg naar een interventie en reed op die manier verschillende wagens aan. “Ik lig er nog van wakker”, zei hij.

Het was met het schaamrood op de wangen dat een brandweerman van de Blankenbergse brandweer vrijdagmorgen voor de politierechter verscheen. Hij verloor op weg naar een interventie de controle over het stuur van de tankwagen, kantelde en ramde enkele wagens. Bij een alcoholtest bleek dat de man 0,5 promille - en dus net teveel - alcohol in zijn bloed had. “Hij had tijdens het koken één wodka-sprite gedronken. En toen werd hij onverwachts opgeroepen”, aldus zijn advocaat.

De feiten dateren van 5 augustus vorig jaar. De brandweer van Blankenberge werd toen opgetrommeld voor een brand in Knokke. De brandweerman in kwestie kroop achter het stuur van de tankwagen, maar ging in de A. Ruzettelaan in Blankenberge aan het slingeren. De volle tankwagen kantelde en beschadigde op die manier negen geparkeerde wagens. Er vielen uiteindelijk geen gewonden, maar de materiële schade was dus wel groot. “We hebben sindsdien geen tankwagen meer”, zei de brandweerman vrijdag in de politierechtbank.

De vrijwillige brandweerman had ’s morgens een shift gehad en wilde naar eigen zeggen ’s middags niet meer beschikbaar zijn. Maar door een fout in het systeem stond hij toch nog als “beschikbaar” geregistreerd. Toen er dus een brandoproep binnen kwam, werd hij ook opgetrommeld. “Hij dacht dat hij afgemeld was. Maar uiteindelijk ging hij toch op die oproep in”, aldus zijn advocaat. “Hij ging er ook van uit dat hij nog in staat was om te rijden. Maar de tankwagen trok niet goed op en de gps stond niet helemaal juist. Toen hij dat in orde wou brengen verloor hij de controle over het stuur. De alcohol heeft met het ongeval op zich niets te maken gehad.”

De pompier betoonde zijn oprechte spijt aan de politierechter. Hij werkt al elf jaar als vrijwillig brandweerman en reed ook al zeven jaar met die tankwagen. “Ik droom nog geregeld van het ongeval. En als ik in een voertuig stap, denk ik er nog altijd aan”, zei hij tegen de politierechter.

Die strafte de brandweerman uiteindelijk niet zwaar. Hij gaf hem een boete van 800 euro, waarvan de helft effectief, en een rijverbod van vijftien dagen. “Je moet er nu ook niet blijven van wakker liggen”, gaf hij nog mee. Wellicht werd de schade aan de andere wagens ook al vergoed, want er stelde zich niemand burgerlijke partij in de rechtbank.