Oranje barst weer van het zelfvertrouwen en daagt Duitsland uit met bijzondere video: “De volgende golf is op komst”

Het Nederlandse voetbal herleeft na een aantal mindere jaren met toppers als Virgil van Dijk, Frenkie de Jong en Matthijs de Ligt. Vanavond staat in de EK-kwalificatiecampagne een confrontatie met grote rivaal Duitsland op het programma. En daar hoort volgens Oranje een filmpje bij.

Het is best spannend in Groep C. Noord-Ierland leidt met 12 op 12, voor Duitsland met 9 op 9. Nederland is pas derde met drie punten uit twee wedstrijden na een thuisnederlaag tegen Die Mannschaft (2-3). Er wordt dus best gewonnen in Duitsland en in die optiek plaatste Oranje een video online via Twitter. De titel? “The New Wave”.

De rest spreekt voor zich: