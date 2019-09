Klachten blijven maar komen en dus blijft populair jeugdcafé dit weekend dicht

Tielt - Op bevel van het stadsbestuur moet café D’Hespe dit weekend gesloten blijven. Dit is een gevolg van aanhoudende klachten van buurtbewoners over de populaire jeugdkroeg op de markt.

Er zijn al een tijdje klachten van buurtbewoners over overlast aan het jeugdcafé. De politie moest al verschillende keren optreden voor nachtlawaai en verstoring van de openbare orde. Het stadsbestuur is verschillende keren in dialoog gegaan met de uitbater om maatregelen uit te werken. Sinds vorig jaar is het café al zijn terrasvergunning kwijt en mogen er geen glazen meer gebruikt worden op straat.

“Met deze tijdelijke sluiting willen we een duidelijk signaal geven dat het zo niet verder kan “, zegt burgemeester Luc Vannieuwenhuyze (CD&V). “Afspraken dienen nageleefd te worden en hier was dit onvoldoende of niet het geval. We hebben de uitbater volgende week uitgenodigd voor een gesprek over hoe het nu verder moet. Indien de uitbater zich het komend weekend niet aan de opgelegde sluiting houdt, zal het café ontruimt en verzegeld worden.”

Jeppe Verdoodt, uitbater van D’Hespe verspreide het nieuws over de sluiting zelf op de facebookpagina van het café. “Wij kunnen enkel meedelen dat we vanmorgen een brief hebben ontvangen dat wij als enige horecazaak in Tielt niet mogen opgaan dit weekend. Hopelijk wordt na dit weekend nu eens duidelijk dat niet alle overlast van D’Hespe komt.” Hij betreurde de beslissing van het stadsbestuur, in een korte reactie maar verder onthoudt hij zich van commentaar.