Een bewoner van rusthuis Biezenheem in Bissegem brengt dit weekend een kunstboek uit. Danny ­Bergeman (59) werkte zeven jaar in kunstwerkplaats De Zandberg aan zijn visie op de wereld.

Danny Bergeman vertoefde sinds 1994 in kunstwerkplaats De Zandberg in Harelbeke. Het was de plek waar hij met zijn mentale beperking, Danny heeft het syndroom van Down, toch zijn creativiteit de vrije ...