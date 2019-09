Hij mocht er een zomer van genieten, maar nu Achille is zijn uurrecord kwijt: "Ze zijn er nu eenmaal om gebroken te worden"

Lauwe / Menen - Achille Margo (84) is zijn Belgisch uurrecord bij de tachtigplussers kwijt. Jef Geerts (80) uit Minderhout (Hoogstraten) verbrak donderdagavond het record op de piste van het Vlaams Wielercentrum Eddy Merckx in Gent.

Achille Margo uit Lauwe realiseerde op 5 juni op de piste in Roubaix een tijd van 31 kilometer en 186 meter. Kempenaar Jef Geerts staat vanaf nu helemaal bovenaan de tabellen. Hij legde in een uur 33 kilometer en 750 meter af. Dat is 2,5 kilometer per uur meer. De Kempenaar had er op voorhand veel vertrouwen in. “Ik was zeker van mijn stuk.”

LEES OOK. Tachtiger verpulvert uurrecord op de wielerpiste: “Er was nogal wat scepsis”

Achille reageert sportief op het verlies van zijn record: “Records zijn er om gebroken te worden.”