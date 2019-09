“Danira Boukhriss heeft wel wat. Ze flapt er nu en dan wat uit. Een onderschatte eigenschap”

Welgeteld twee emoji’s zitten er in mijn portefeuille: een opstijgend vliegtuig om een select gezelschap aan uitverkorenen een goede vlucht te wensen. En in het verlengde daarvan een leven met wat turbulentie. Van het soort dat niet verder gaat dan de kriebels van een rollercoaster, zonder luchtzakken of bijna crashes. Niet iedereen heeft het geluk dat het zo afloopt. De tweede is zo’n gele bol met oogjes. Die iets doet – al zie ik niet goed wat – en wat verbeeldt – al heb ik geen flauw benul van de mogelijkheden. Die stuur ik weleens achteloos mee. Al is het niet uit te sluiten dat het in een tekening verstopt, zegt dat iemands aanwezigheid nog minder comfortabel voelt dan aambeien tijdens een lange­afstandsvlucht. Mocht iemand die ontvangen, het is niet persoonlijk bedoeld of een oprisping van zurigheid.