Red Flame Kassandra Missipo getuigt over racisme in het voetbal: “Wat ik naar mijn hoofd gegooid kreeg, je zou het niet geloven”

In weinig andere topsporten klinken de verwensingen vanuit de tribune zo luid en grof als in het voetbal. Vorig weekend nog hoorden we oerwoudgeluiden doorheen het stadion in Italië, gericht aan Rode Duivel Romelu Lukaku. Gisteren reageerde ook Vincent Kompany. Hij haalt keihard uit naar de voetbalfederaties en stelt hun mee verantwoordelijk voor dit racisme. In het Één-programma Vandaag getuigden Red Flame Kassandra Missipo en voetballer Willy Kabera: “Het begint als je 5 jaar bent. Hoe hoger je speelt, hoe meer vreemdelingen binnen de ploeg.”