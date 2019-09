De warme zomer was er te veel aan: dit blijft er na acht maanden over van 35 ton ijs in historische ijskelder

Leuven / Heverlee - De historische ijskelders rond Leuven werken nog (een beetje). Dat blijkt uit een experiment dat Regionaal Landschap Dijleland de voorbije maanden uitvoerde in de ijskelder aan het kasteel van Arenberg. In januari werd er 35 ton ijs in gestoken. Nu - acht maanden en drie hittegolven later - blijft er nog 5 ton over.

“We vertellen altijd wel dat er vroeger een jaar lang ijs kon bewaard worden in de kelders, maar is dat wel echt zo?”. Die vraag stelden ze zich een jaar geleden bij Regionaal Landschap Dijleland, experten in het restaureren van ijskelders. En dus besloten ze het te testen. Op 17 januari werd er 35 ton ijs geleverd en in de kelder gestoken. Het werd afgedekt met een isolerende laag stro, en daarna acht maanden achter gesloten deuren bewaard.

12 graden

Tot nu. Met een bang hart opende Wim Aertsen van Regionaal Landschap Dijleland vrijdagochtend de kelder. “Tot juni was het ijs amper gesmolten. De temperatuur in de ijskelder was volgens onze metingen gestegen van 4 tot 6 graden, maar het zag er goed uit. Maar toen kwam die warme zomer. Onze thermometer bovenaan de ijskelder gaf 12 graden aan. Bij een laatste korte controle twee weken geleden zag ik al dat het kantje boord zou zijn”, zegt hij.

Maar er was nog ijs over. Welgeteld 5 ton blijft er over van de 35 ton die erin gestoken werd. “Het is dus bevestigd dat je met zo’n ijskelder de zomer kan overbruggen. Maar het ijs is toch wel hard gesmolten”, zegt Wim.

Geen jaar lang

De meningen over het resultaat zijn verdeeld. Sommige aanwezigen vrijdag hadden überhaupt al niet verwacht dat er nog ijs in zou zitten. Anderen zijn teleurgesteld. Want echt een jaar ijs bewaren in zo’n kelder, blijkt dus toch niet mogelijk. “Zo’n warme zomers als dit jaar had je niet vroeger, dus dat zal zeker een rol hebben gespeeld”, zegt Wim. “Daarnaast heeft deze ijskelder in tegenstelling tot de meeste anderen ook geen verluchting. Daardoor kan de vochtige lucht niet ontsnappen, wat het ijs sneller doet smelten.”

Toch is Regionaal Landschap Dijleland – net als de provincie Vlaams-Brabant en stad Leuven – tevreden met het resultaat. “We hechten veel belang aan het behoud van ons waardevol niet-beschermd erfgoed en de ontsluiting ervan”, zegt gedeputeerde Tom Dehaene (CD&V). “Dit project is een inspirerend praktijkvoorbeeld voor de manier waarop men het publiek laat kennismaken met onroerend erfgoed.” En de restauratie van de kelder was niet vergeefs, want hij kan nu dienstdoen als ideale overwinteringsplek voor vleermuizen.

Het resultaat met eigen ogen gaan bekijken, kan nu zondag op Open Monumentendag.