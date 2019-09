167 mensen op straat bij drukkerij omdat overnemer afhaakt … maar “gekocht is gekocht”, zeggen curatoren

Erpe-Mere -

Eind augustus was er goed nieuws voor 90 van de 167 medewerkers van Corelio Printing: er was een overnemer voor hun drukkerij. Maar de koopsom – 1 miljoen euro – werd nooit betaald en vrijdag trok de overnemer doodleuk zijn staart in. “Te gek voor woorden”, reageren de curatoren, die naar de rechtbank stappen om de overname juridisch af te dwingen.