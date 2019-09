Johnson hard aangepakt op straat door eigen landgenoten: “Gaat u alstublieft weg uit mijn stad?”

Het zijn geen makkelijke tijden voor de Britse premier Boris Johnson. De conservatieve man staat om en bij een maand aan het hoofd van het Verenigd Koninkrijk, maar door de bitse discussies over de brexit wordt hij hard aangepakt. Niet alleen in de binnen- en buitenlandse pers. Ook heel wel Britten zijn niet tevreden met de gang van zaken in het Lagerhuis en steken dat niet onder stoelen of banken als ze de premier zien. Dat bewezen enkele toevallige voorbijgangers donderdag in Leeds.

Johnson sprak donderdag met journalisten van de BBC over de verkiezingen die hij graag wil uitschrijven toen hij werd onderbroken door enkele passanten. Een man drukte zijn ongenoegen uit in het gezicht van Johnson en gaf de man een tip: “U zou in Brussel moeten zijn om te onderhandelen.”

Een andere - voorlopig onbekende - man werd in de harten van zijn landgenoten een “held” omdat voor het oog van de camera een prangende vraag stelde. “Gaat u alstublieft weg uit man stad?”, klonk het erg beleefd en rustig terwijl hij Johnson de hand schudde. “Een icoon”, klinkt het op Twitter. “De beleefde handdruk, de glimlach… Zo goed.”

