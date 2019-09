Het zijn net mensen: chimpansee amuseert zich rot wanneer hij als peuter wordt rondgezwierd

Deze aap grijnst van oor tot oor wanneer hij door zijn verzorgers als een peuter wordt rondgezwierd en amuseert zich zichtbaar rot. De drie jaar oude chimpansee verblijft in de zoo van Miami, maar kende geen makkelijke start van zijn leven. De moeder van Lambani had gebroken ribben toen ze van hem beviel en produceerde niet genoeg melk. Hierdoor kreeg de pasgeboren chimpansee een longontsteking en was er weinig hoop dat hij zijn kindertijd zou overleven. Het aapje is echter erg sterk en leidt nu een gelukkig én zorgeloos bestaan.