Voorleeshond in bib moet kinderen helpen: Fifi corrigeert de fouten niet, en dat is net goed

Tessenderlo -

Je had al voorleesmama’s en voorleesopa’s. En nu is er ook de voorleeshond. Die moet kinderen over hun angst helpen om luidop te lezen. “Een hond bekritiseert niet, dat geeft zelfvertrouwen”, klinkt het. Volgens psychologen kan het nog werken ook. “Wij hebben de neiging snel te corrigeren, terwijl het net goed is dat kinderen hun eigen fouten ontdekken.”