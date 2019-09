Bestaan Pokémon echt? Bizar wezen doet wenkbrauwen fronsen

Dit bizarre wezentje heeft veel weg van een Pokémon, de populaire - maar fictieve - monstertjes die kunnen worden gevangen en elkaar bekampen. Het is echter ook geen slang, maar de larve van een vlinder met heel veel lef. Papilio troilus - een familielid van de bekende koninginnenpage - doet alsof hij een slang is wanneer hij zich bedreigd voelt. De zwarte vlekjes op zijn kop zijn net ogen die potentiële roofdieren doodsbang moeten maken. Of zou je er eerder een pokébal naar gooien in plaats van het op een lopen te zetten?