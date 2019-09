Record op grote hoogte als ultiem eerbetoon aan paramotorpilote Lydia (32)

Houthulst / Koekelare / Staden / Ieper - In het Italiaanse Fermo werd een mooi eerbetoon gebracht aan Lydia Jaecques, de 32-jarige paramotorpilote, die deze zomer verongelukte tijdens een vlucht.

Op 24 juli kwam de ervaren paramotorpilote Lydia Jaecques om het leven nadat ze tijdens een vlucht in Koekelare onwel werd en neerstortte. Haar partner Aymard en haar vader Dominiek zagen alles gebeuren. Lydia was afkomstig van Houthulst en woonde sinds kort in het Ieperse Vlamertinge. Ze werkte voor een firma die gespecialiseerd is in het vervaardigen van paramotors.

LEES OOK. "Tom Boonen van de paramotorsport" stort te pletter vanop 250 meter hoogte: "Lydia deed niets verkeerd, misschien werd ze ziek door de hitte"

Een week nadat tijdens een paramotor-evenement in Staden al een herdenkingsmoment werd georganiseerd voor de gekende pilote, stonden piloten uit verschillende landen afgelopen weekend tijdens een bijeenkomst in Italië samen stil bij haar overlijden.

De ouders van Lydia en haar vriend Aymard Demeyere waren er aanwezig. “Ze was meter van een nieuwe motor, die tijdens het evenement werd voorgesteld”, aldus vader Dominiek.

Tijdens het evenement vlogen tweeënnegentig piloten samen op hetzelfde moment de lucht in, een record in Italië. Het voormalige record stond op zeventig piloten. De recordverbreking werd opgedragen aan Lydia, die in binnen- en buitenland een heel gekend persoon was binnen de paramotorwereld.

“Wij telden 93 piloten, want Lydia vloog met ons mee en zal altijd bij ons blijven. Het was een heel emotioneel einde van een groots evenement”, klinkt het bij organiserende instantie Vittorazi Motors.

Tijdens een herdenkingsmoment werd ook een professioneel filmpje vertoond in het teken van de verongelukte pilote. “Dat we zoveel steun krijgen, zelfs in het buitenland, doet heel veel deugd”, zegt vader Dominiek. “Het is ongelooflijk hoe graag ze gezien was binnen het wereldje. Langs de andere kant is het wel moeilijk om tegen iedereen alweer te moeten vertellen over hetgeen er precies die dag in Koekelare is fout gegaan.”