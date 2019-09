Onbemande Sojoez-capsule nam afscheid van ruimtetstation ISS

Een onbemande Russische Sojoez-capsule heeft zich vrijdag losgemaakt van het Internationaal Ruimtestation ISS waar ze bij wijze van test naartoe was gelanceerd, zo heeft het Amerikaanse ruimtevaartbureau NASA getwitterd.

De Sojoez MS-14 meerde boven de grens tussen het noordoosten van China en het zuidoosten van Rusland om 20.14 uur af van de Russische Zvezda-module waaraan de capsule zich op 27 augustus had vastgeklonken. Dat had al op 24 augustus moeten gebeuren maar er waren toen problemen met het automatische koppelingssysteem Koers.

De Sojoez was met een Sojoez-2.1a draagraket gelanceerd bij wijze van proef om te zien of dit type van Sojoez ook voor de bemande Sojoez geschikt was. De Sojoez 2-1.a lanceerde voordien al satellieten en een Progress-cargo, maar faalde één keer bij het slingeren van een Progress naar de spacemeccano.

Het Russische ruimtevaartbureau Roscosmos wil voor bemande lanceringen deze opgewaardeerde Sojoez beginnen inzetten te vervanging van de Sojoez-FG die ook twee keer Frank De Winne in de ruimte heeft gebracht.

Bij de heenreis had de Sojoez MS-14 onder meer de mensachtige robot Fiodor bij. Die maakt ook de terugreis. De landing in de steppen van Kazachstan is voorzien voor zaterdag 01.34 uur Belgische tijd.