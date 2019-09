Braziliaanse minister schoffeert Brigitte Macron: “Die vrouw is echt lelijk”

In navolging van de Braziliaanse president Jair Bolsonaro heeft nu ook zijn minister van Economie Brigitte Macron beledigd. “De president heeft het gezegd en het is de waarheid. Die vrouw is echt lelijk”, zei minister Paulo Guedes over de Franse presidentsvrouw. Even later stuurde Guedes zijn opmerking bij: “Er bestaan geen lelijke vrouwen, enkel vrouwen die vanuit de verkeerde hoek bekeken worden.”