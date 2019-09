Ze had alle hoop opgegeven, maar 41 jaar na de moord op haar dochter is toch een verdachte opgepakt

Na 41 jaar is er een doorbraak in het onderzoek naar de moord op de toen 16-jarige Shelley Connolly in Oregon. De politie heeft een 62-jarige man opgepakt.

Ze ging rolschaatsen, vertelde de 16-jarige Shelley Connolly haar moeder toen ze op 7 januari 1978 de deur van haar ouderlijke woonst in het Amerikaanse staat Alaska achter zich dichttrok. Toen de tiener maar niet terugkwam, gaf haar bezorgde moeder haar als vermist op bij de politie.

Een dag later vonden wandelaars haar lichaam langs de spoorweg. Maar wat er met haar gebeurd was, bleef decennialang onduidelijk. Uit getuigenissen bleek dat het meisje niet gaan rolschaatsen was, maar eigenlijk op café gegaan was en daarna nog iets gaan eten was in een restaurant in de buurt. Maar daarna was er geen spoor meer van haar.

De autopsie bracht aan het licht dat ze vreselijk geleden moet hebben voor haar overlijden. Ze was verkracht, geslagen en over de grond meegesleurd door een rijdende wagen. “Ze hebben haar over de kade aan die spoorweg gegooid”, klonk het destijds bij de politie. “Ze probeerde weer naar boven te kruipen, bewijzen haar kapotte nagels en het vuil dat ertussen zat.” Vervolgens lag de tiener nog urenlang in de vrieskou.

Foto: AP

De moeder van het meisje, Judy Connolly, bleef heel lang worstelen met het feit dat de moordenaar nooit gevonden werd. Dat vertelde ze in 2016 nog in een interview, toen ze zei er vrede mee genomen te hebben. De dader zou nooit gevonden worden. Maar ze had het fout.

Dankzij nieuwe DNA-technologie heeft de politie een verdachte kunnen identificeren. De 62-jarige Donald McQuade werd donderdag opgepakt. De man woonde ten tijde van de moord in de buurt, had een vergelijkbare auto met die waar mensen Connolly hadden zien instappen en zijn DNA werd gevonden onder haar nagels, op haar jeans en op haar lichaam. Hij werd vrijdag aangehouden op verdenking van moord. Zijn broer verdedigt hem in de Amerikaanse pers en zegt dat zijn broer nooit tot moord in staat zou zijn geweest. “Hij heeft dat gedrag nooit vertoond”, klinkt het.

De verdachte zelf ontkent voorlopig iets te maken te hebben met de moord.