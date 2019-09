Rusland blijft in het zog van de Rode Duivels dankzij zege in Schotland

Rusland heeft vrijdagavond in Hampden Park op de vijfde speeldag in groep I van de EK-kwalificaties met 1-2 gewonnen op bezoek bij Schotland, dinsdag de eerstvolgende tegenstander van de Rode Duivels.

Bij de rust stond er 1-1 op het scorebord in Glasgow: John McGinn had de Schotten al vroeg op voorsprong gebracht, woelwater Artem Dzyuba lukte met de rust in zicht de gelijkmaker. Op het uur bezegelde een owngoal van Stephen O’Donnell het lot van de thuisploeg: 1-2 en Schotland mag zijn EK-ambities bijna opbergen.

De Schotten zijn met zes punten naar de vierde plaats gezakt, Kazachstan is met zeven punten derde. Rusland volgt met twaalf punten in het zog van de Rode Duivels, die vrijdag een verplicht nummer in San Marino met 0-4 wonnen en met het maximum van de punten aan de leiding blijven. Cyprus is voorlaatste met vier punten, San Marino is gewoontegetrouw puntenloos laatste.

Cyprus en Kazachstan speelden 1-1 gelijk. Aleksei Schetkin opende in het GSP-stadion in de hoofdstad Nicosia al na twee minuten de score voor de bezoekers, met de rust in zicht lukte Pieros Sotiriou de verdiende gelijkmaker voor de Cyprioten, na een knappe actie op links van Nicholas Ioannou.

Bij Kazachstan viel halve Belg Georgi Zhukov (ex-Standard en -Beerschot) in de slotfase in, Kostas Laifis speelde de hele wedstrijd centraal achterin bij Cyprus. In de 94e minuut liep hij tegen een gele kaart aan. Met het gelijkspel schieten beide teams weinig op.

Vrijdagavond worden er nog twee duels gespeeld in de groep: de Rode Duivels gaan op bezoek bij voetbaldwerg San Marino en Schotland ontvangt Rusland, de nummer twee in de groep waarin de Belgen met het maximum aan de leiding staan. Maandag speelt België op de zesde speeldag in Hampden Park tegen Schotland.

De uitslagen van de vrijdag gespeelde kwalificatiewedstrijden om deelname aan het EK voetbal 2020. De eerste twee van elke groep plaatsen zich voor de eindronde. Bij een gelijke stand is het onderling resultaat doorslaggevend.