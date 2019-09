COMMENTAAR. De grootste teleurstelling was de aanval 2.0 van de Rode Duivels. Eens die ontmanteld, ging het vlot van 0-1 naar 0-4

We kunnen deze slappe prestatie toch niet aan de afwezigheid van Eden Hazard wijten? De speler van Real Madrid heeft dan wel die actie die een defensie kan openrijten, maar met een beetje meer tempo hadden de Duivels niet bijna een helft moeten wachten op de openingstreffer. Goed, van de halve finale op het WK tegen Frankrijk bleven alleen Courtois, Alderweireld, Vertonghen en De Bruyne over. Maar het was wel tegen San Marino, allerlaatste op de FIFA-ranking.