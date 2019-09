Dominique Persoone start chocoladefabriek in Virungapark: “Weduwen van vermoorde rangers krijgen een job”

In het Congolese Virungapark, waar de berggorilla’s thuis zijn, verrijst binnenkort de nieuwe chocoladefabriek van topchocolatier Dominique Persoone. In de fabriek zullen onder meer de weduwes van vermoorde parkrangers aan de slag kunnen gaan.“De voorbije 15 jaar zijn daar zo’n 180 rangers vermoord in gewapende conflicten. We willen die vrouwen helpen.”