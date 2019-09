REACTIES. Rode Duivels na San Marino: “Iedereen in de kleedkamer was boos”

0-4 tegen San Marino. De Rode Duivels maakten vrijdagavond geen al te beste beurt in hun EK-kwalificatiewedstrijd.

Youri Tielemans stond in de basis en kreeg een vier in de beoordeling. Hij wist ook dat er iets fout liep toen hij de kleedkamer in ging bij de rust. “Ja, de trainer was boos. Terecht ook. Iedereen was boos. De ploegprestatie moest veel, veel beter. Daar moeten we op bouwen”, aldus de middenvelder van Leicester City.

Niet dramatiseren

Ook Jan Vertonghen had zijn bedenkingen. “Het was een serieus vreemde match”,klonk het achteraf. De eerste helft was moeizaam, de tweede helft ging een stuk beter.” Was er onderschatting bij de Duivels? “Ja, we dachten op voorhand: goed veld, perfecte omstandigheden. Zij gingen inzakken, spel vertragen en wij gingen mee in dat tempo. We wilden het individueel te veel forceren. Dan kijk je elkaar even aan en denk je van ‘Hoe kan dit nu?’

Bedrukte gezichten. Foto: AFP

“De tweede helft bracht meer snelheid en diepte. Het ging met ups en downs. Dat is niet per se door individuen, want de teamprestatie was zeker niet goed. Maar we mogen zeker niet dramatiseren. We staan bovenaan de groep en de drie punten zijn binnen. Ik ga het niet beter maken dan het was, maar er komt maandag een belangrijke match aan en daar kunnen we belangrijke stap naar het EK zetten.”

Nacer Chadli mocht ook zijn minuten maken. Hij scoorde meteen. “Ja, ik ben heel blij dat ik mocht spelen. Ik ben ook blij dat ik goed ingevallen ben, met een assist en goal heb ik het team goed kunnen helpen.” De Anderlecht-speler had wel geluk tijdens de rust. “San Marino was defensief goed. We hadden ook niet veel kansen voor rust, we moesten meer bewegen. Dries en ik hebben dat goed gedaan. Ik was tijdens rust niet in de kleedkamer, ik was aan het opwarmen.”