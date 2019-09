Wij kropen met ingewijden in het hoofd van Antwerp-woelwater Lamkel Zé: van knokken en loonsverhogingen tot de Playstation

Verdomde interlandbreak, wij willen Didier Lamkel Zé! Geen speler in België die dit ­seizoen hotter is, of het moest Vincent Kompany zijn. Maar hoe hotter, hoe meer gevaar op kortsluiting, dat hebt u al gemerkt. We kropen met ingewijden in het hoofd van de 22-jarige Kameroener, om te zien wat zich daar afspeelt, op zoek ook naar die omgeslagen schakelaar.