Bondscoach Roberto Martinez na slappe prestatie Rode Duivels: “Ik kreeg veel info over de 23 met wie ik naar het EK wil”

Roberto Martinez was gisteravond geen tevreden bondscoach. Vooral de eerste helft enerveerde hem. Dit was niet wat hij had verwacht van zijn Rode Duivels. “Onze prestatie kwam niet in de buurt van aanvaardbaar. En dat is mijn fout.”

“We wilden onze professionele job doen en dat hebben we goed gedaan. We hebben tenslotte gewonnen”, zei Martinez. “Maar het was niet goed in de eerste helft. Zeker niet voor een ploeg van ons niveau. Onze prestatie kwam niet in de buurt van aanvaardbaar. Maar dat is mijn fout. Ik speelde spelers uit op posities die niet de hunne waren. Daarom stokte het spel te veel en raakten we gefrustreerd. Dat was niet de goede houding om een verdedigend team als San Marino in problemen te brengen. Maar goed, soms speel je tegen zo’n ploeg en krijg je nauwelijks informatie omdat het te vlot ging. Nu was dat niet het geval en heb ik veel geleerd. Ik heb veel geleerd. Nog eens: ik neem de verantwoordelijkheid.”

“Toch even onderstrepen dat Courtois het uitstekend deed. Hij zag de bal 16, 17 minuten niet en dan stond hij er toch op een redelijk grote kans voor San Marino. Hij was gefocust. De verdedigers moesten meer verdedigen dan ik verwachtte, maar ze deden dat ook goed.”

Wat vond u van spelers als Januzaj, Origi en Batshuayi, die normaal gezien niet in de basis staan? Hadden ze het niet beter moeten doen?

“Het was voor sommige spelers ook een mogelijkheid om zich te tonen. Ik kan hen niets verwijten qua inzet of mentaliteit. Maar ik stelde vast dat sommige samenwerkingen niet vlot liepen. Bij spelers die aan elkaar werden gekoppeld, ging het niet altijd vlot. De uitvoering was niet goed. We wisten wat we konden verwachten, maar het kwam er niet uit. We leken nog verrast. Dat zou niet mogen gebeuren. Het kwam door de partnerships op het veld.”

“Voor het WK was het moeilijkste om de selectie van 23 spelers te maken. Nu kreeg ik veel informatie, die het voor mij makkelijker zal maken. Ik zie nu welke spelers kunnen samenspelen en welke niet. Want voor een selectie voor een groot toernooi gaat het niet alleen om de beste spelers, maar ook om de spelers die het beste kunnen samenspelen.”

Was er een fysiek probleem met Lukaku?

“Neen, Lukaku had een moeilijke zomer. Ik wilde hem niet twee wedstrijden in vier dagen laten spelen. Ik denk niet dat het een goed idee was om hem te laten spelen. Zeker niet op verplaatsing, met al dat reizen. Hij zal spelen tegen Schotland.”

Waarom startte Dries Mertens niet?

“We wilden Mertens wat sparen. Hij mag geen twee volledige wedstrijden in zo’n korte tijd spelen. Hij kan dat wel, maar hij heeft al veel gespeeld in dit jonge seizoen en met hem wilden we het kalm aan doen. Tegen Schotland is hij erbij.”

Is uw conclusie na vanavond dat de invallers niet zo veel talent hebben als u mogelijk dacht?

“Dat is dan weer te negatief. We moeten blijven werken. We hebben veel talent in deze selectie. Het gaat erom de spelers goed samen te doen spelen. De mentaliteit zit goed. In de tweede helft ging het tempo och flink omhoog. Dat wil ik ook onthouden.”

Voelde u druk toen het zo lang 0-0 bleef?

“Neen, niet echt. We zaten al in dergelijke situaties. Ik zag dat ze ondanks de mindere prestatie in de eerste helft wel de juiste mentaliteit hadden. En zoals iedereen weet, duurt een wedstrijd negentig minuten. Het resultaat dat dan op het bord staat, telt.”