Als studenten vulden ze hun kot met bier, nu gaan ze elk jaar 800.000 liter brouwen: “Al ons spaargeld zit hierin”

De grootste brouwerij van Gent is vrijdag officieel geopend. BeerSelect, gelegen op The Loop bij Flanders Expo, kan jaarlijks 800.000 liter bier bottelen. Het bedrijf richt zich voornamelijk op kleine brouwers die zelf onvoldoende plaats hebben, maar vanaf 2.000 liter kan iedereen er terecht.

Met Gruut en Dok Brewing Company had Gent al twee grote brouwerijen, maar de allergrootste werd vrijdag officieel geopend: BeerSelect. In een hal van 1.000 m2 in de Poortakkerstraat kunnen zaakvoerders ...