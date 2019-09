Geneutraliseerde wapens moeten geregistreerd worden

De ministerraad heeft vrijdag een Koninklijk Besluit goedgekeurd dat stelt dat geneutraliseerde wapens ook geregistreerd moeten worden. Het gaat dus om vuurwapens die reeds onklaar werden gemaakt. Zo’n aangifte is verplicht bij elke overdracht, vererving en invoer.

Voor erfgenamen ligt de termijn op drie maanden nadat het wapen in zijn of haar bezit is gekomen. Wie al zo’n wapen bezit, moet daarvan aangifte doen bij de gouverneur vóór 14 maart 2021. De EU wil namelijk dat de overheid altijd op de hoogte is van wie een geneutraliseerd vuurwapen bezit. Die wapens zijn vrij verkrijgbaar nadat ze definitief onklaar zijn gemaakt volgens strenge regels. De registratie moet vermijden dat dergelijke wapens volledig anoniem zouden circuleren. (mkm)