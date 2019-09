Een magistraal beeld is het. In september 1998 loopt Françoise Wellekens uit Gent over de meet van de triatlon in Nice met in haar armen haar vier maanden oude dochter Amber. Die is intussen 21 en zelf ook triatlete. Zaterdag staat ze voor het eerst aan de start van een wedstrijd in diezelfde Zuid-Franse stad. “In de voetsporen van mama treden, iets anders heb ik nooit willen doen”, zegt Amber.