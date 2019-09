Stilleven met water, fruit en koningin

Koningin Mathilde kreeg gisteren in Venetië een privérondleiding van kunstenaar Luc Tuymans. Die palmt het legendarische Palazzo Grassi in voor zijn eerste grote solotentoonstelling in Italië. Bij een immens stilleven van een waterkan en fruit vertelde hij dat hij ten tijde van de aanslagen van 9/11 in New York was en gevangen zat in mijn hotel. Uit die ervaring groeide dit schilderij. Hij ziet het als voorbeeld van “hoe iets groot toch niet monumentaal kan zijn”.

Mathilde was vrijdag in Venetië voor de Biënnale, een van ’s werelds belangrijkste cultuurmanifestaties. Ze bezocht voorts het Belgische paviljoen en maakte tijd voor vier buitenlandse. In haar keuze uit 90 landen speelde diplomatie vaak de doorslaggevende factor. De koningin koos het Japanse paviljoen, omdat ze volgende maand met koning Filip naar Tokio vliegt voor de inhuldigingsceremonie van keizer Naruhito. Ze deed vervolgens het Luxemburgse aan, omdat ze daar ook volgende maand op staatsbezoek gaat met Filip. Het derde paviljoen was dat van Ghana. In dat Afrikaanse land is de vorstin begin 2018 op humanitaire missie geweest.

De keuze voor Groot-Brittannië had geen diplomatieke achtergrond. Wel een esthetische. Het werd Mathilde aanbevolen omdat het goed scoort bij kunstcritici en een van de trekpleisters is. (dhs)