Sophie Wilmès (MR) als premier is nog lang geen uitgemaakte zaak

Sophie Wilmès (MR) premier van de regering in lopende zaken? Als het van de Franstalige liberalen afhangt, is de kans groot. Zij moeten overigens niet alleen Charles Michel vervangen, die in december Europees president wordt. Ook vicepremier Didier Reynders – straks Eurocommissaris – moet een opvolger krijgen. En aangezien de Waalse regering in de loop van volgende week lijkt te zullen landen, moet de MR ook daar ministerportefeuilles uitdelen. Het is die stoelendans die de speculaties over Wilmès veroorzaakten. Zij is de protegé van Charles Michel en in de regering minister van Begroting. Maar dat ze de eerste minister ook echt gaat opvolgen, is volgens de Vlaamse regeringspartijen CD&V en Open VLD nog lang geen uitgemaakte zaak. Binnen de regering van lopende zaken is er volgens verschillende bronnen nog geen woord over gerept. Het is ook niet zeker dat de MR sowieso het premierschap zal mogen houden, aangezien Michel en Reynders al twee hoge functies binnenrijfden. “Wij gaan er trouwens nog altijd van uit dat er binnen 2,5 maand een nieuwe federale regering is,”klinkt het bij de Vlaamse liberalen. (fem)