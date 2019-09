VREG wil lagere factuur voor wie elektriciteitsverbruik spreidt

De experts bij de Vreg verwachten dat ze de komende jaren steeds meer met grote pieken op het elektriciteitsnetwerk zullen worden geconfronteerd. Meer mensen gaan met elektrische wagens rijden die moeten worden opgeladen. En meer mensen zullen verwarmen via elektrisch aangedreven warmtepompen in plaats van met aardgas of stookolie.

Gevolg: wanneer we ’s ochtends opstaan of ’s avonds thuiskomen – en massaal de verwarming opzetten maar ook de elektrische wagen in het stopcontact steken – zal het elektriciteitsverbruik enorm gaan pieken.

Om dat groeiende piekverbruik op te vangen, zijn er maar twee oplossingen: het elektriciteitsnetwerk gigantisch uitbreiden – wat een massa geld kost – of mensen stimuleren hun verbruik veel beter over de dag te spreiden. Je kan de elektrische wagen bijvoorbeeld pas gaan opladen tegen 22 uur in plaats van meteen om 18 uur, een moment waarop veel mensen ook nog eens de microgolf en de wasmachine aanzetten”, zegt Dirk Van Evercooren, directeur marktwerking bij de Vreg.

Om mensen ertoe aan te zetten hun elektriciteitsverbruik effectief over de dag te spreiden, maakt de Vreg vanaf januari 2022 de factuur afhankelijk van hoe goed mensen dat doen. “Gezinnen die ’s ochtends en ’s avonds veel verbruikspieken creëren, zullen daar financieel op worden aangesproken.”

Hoeveel geld u dat gaat kosten, is nog onduidelijk. Het is al wel duidelijk dat de netkosten en transmissiekosten voor dit beleid zullen worden gebruikt. Voor een gemiddeld gezin bedragen die kosten per jaar rond de 183 euro, zo’n 19 procent van de totale elektriciteitsfactuur (947 euro). Wie dus zijn verbruik goed spreidt, zal fors minder betalen dan die 183 euro.

Energiespecialist André Jurres is al lang een grote voorstander van deze ‘dynamische tarifering’, die mensen financieel beloont wanneer ze geen verbruikspieken veroorzaken. “Allerhande software, die vandaag al bestaat of in ontwikkeling is, zal het straks veel gemakkelijker maken om je verbruik ook effectief beter over de hele dag te spreiden.”

Voor alle duidelijkheid: wanneer de nieuwe prijsstructuur begin 2022 in werking treedt, zal het vandaag bestaande dag- en nachttarief worden geschrapt. Gezinnen zullen tegen dan hun (piek)verbruik trouwens in de gaten kunnen houden via de digitale meter die straks overal in Vlaanderen wordt geïnstalleerd. Op die manier kunnen ze hun elektriciteitsverbruik eventueel nog bijsturen om een hogere factuur te vermijden.

De Vreg overweegt ook een ‘injectietarief’ op te leggen voor eigenaars van zonnepanelen. Zij zullen daardoor mogelijk iets moeten betalen voor het op het elektriciteitsnet zetten van hun geproduceerde stroom.