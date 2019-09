Dennis Black Magic is weer op vrije voeten en geeft meteen een complimentje aan Danira Boukhriss

Dennis Burkas, beter bekend als de bekende pornoproducent Dennis Black Magic, is vrijdag vrijgelaten uit de gevangenis. Dat laat hij zelf weten op Facebook.

Burkas zat in de cel voor zedenfeiten met twee minderjarige meisjes. Hij zou een meisje van 14 en een van 15 hebben aangezet tot ontucht door hen seksueel getinte sms’jes te sturen. Burkas heeft altijd ontkend. Ook in een Facebookpost in maart zei Burkas nog onschuldig te zijn.

De correctionele rechtbank van Oudenaarde achtte de feiten echter bewezen en veroordeelde de pornomaker tot 18 maanden cel. Op 15 maart 2018 moest Burkas zich aanbieden aan de gevangenis. Maar nu is hij dus weer vrij. In de Facebookpost waarin hij dat aankondigde, voegt hij eraan toe dat “Danira Boukhriss Terkessidis in zijn ogen de mooiste vrouw van Vlaanderen is”.

Danira Foto: © VRT - Segraphy