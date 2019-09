India verliest contact met maanlander bij landing

Het Indiase ruimtevaartinstituut ISRO heeft tijdens de landing het contact verloren met de onbemande maanlander die de zuidpool van de maan zou onderzoeken. Op een hoogte van 2,1 kilometer boven het oppervlak werd het contact verbroken, laat directeur Kailasavadivoo Sivan weten.

Het is niet bekend wat er met de lander, die deel uitmaakt van de missie Chandrayaan-2 (Maanvaartuig-2, red.), is gebeurd. “Gegevens worden geanalyseerd”, zei Sivan zaterdagochtend lokale tijd in een zaal vol wetenschappers vanwaaruit de landing werd gevolgd.

De lander (Virkram), met aan boord een karretje (Pragyan), was op 22 juli gelanceerd. Het was de bedoeling dat Vikram en Pragyan de komende weken samen de bodem bij de zuidpool van de maan zouden onderzoeken. Daar is misschien waterijs te vinden.

Ook moesten ze speuren naar de stof helium-3. Dat is misschien een schone en veilige bron van kernenergie.

Foto: AFP