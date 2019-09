De laatste zet van Boris ‘martelaar’ Johnson? Brits premier suggereert wet te breken om no deal-Brexit te forceren

Brits premier Boris Johnson heeft vrijdagavond een brief geschreven naar alle Tory-leden waarin hij insinueert dat hij nog liever de wet breekt dan dat hij de EU zou smeken voor een uitstel voor de Brexit. Dat melden Britse media. De opties voor Johnson om tóch de EU te kunnen verlaten zonder akkoord zijn intussen nog verder afgenomen.

Afgelopen week werd er in het Britse parlement een wetsvoorstel ingediend dat moet verhinderen uit de EU te stappen zonder akkoord. Een meerderheid van het Lagerhuis schaarde zich uiteindelijk ook achter dat voorstel. Die nieuwe wet blokkeert een no-deal. Dat manoeuvre van de parlementsleden zou Johnson in principe dwingen om nieuw Brexit-uitstel te vragen aan zijn Europese ambtgenoten.

Maar...

Boris Johnson zit dat niet zitten. Hij heeft nadrukkelijk verdere vertraging van de Brexit uitgesloten en zegt dat hij dat ‘in geen enkele omstandigheden’ gaat doen. Dat gaf hij donderdag tegenover journalisten al aan. Toen zei hij dat hij ‘nog liever dood in een gracht ligt” dan dat uitstel te vragen. Tijdens een bezoek aan Schotland op vrijdag benadrukte hij dat hij “zou weigeren om uitstel te vragen.”

Foto: EPA-EFE

VIDEO. Johnson hard aangepakt op straat door eigen landgenoten: “Gaat u alstublieft weg uit mijn stad?”

En nu zegt hij in een brief aan alle Tory-leden iets gelijkaardig. In de brief klinkt hij vastberaden. “De tegenstanders van de Brexit hebben een wet aangenomen die me zou dwingen om Brussel te smeken om de deadline voor de Brexit te verleggen. Maar dat is iets dat ik nooit zal doen”, zegt Johnson. Hij geeft aan dat hij enkel “in theorie” gebonden is aan die wet.

“Martelaar”

Partijgenoot Iain Duncan Smith spoort Johnson intussen aan de wet te overtreden. “Hij wordt als martelaar gezien als hij ervoor kiest de wet te overtreden en rechters hem daarvoor naar de gevangenis zouden sturen”, verklaarde Smith aan de Britse krant The Telegraph. De voormalige conservatieve leider staat achter de minister.

Duncan Smith Foto: AP

“Dit is een zaak van het parlement tegenover het volk. En Boris Johnsons staat aan de kant van het volk, dat ervoor koos de EU te verlaten. Het volk is soeverein, want het zijn zij die het parlement verkiezen. Maar het parlement wil de wil van het volk opzijschuiven.”

Voorlopig geen vervroegde verkiezingen

Het plan van Johnson om vervroegde verkiezingen te organiseren, lijkt ook steeds minder waarschijnlijk. De partijen Labour, Liberal Democrats en de Welshe nationalisten zijn overeengekomen om het verkiezingsverzoek van de premier te blokkeren wanneer het maandag opnieuw aan het Lagerhuis wordt voorgelegd. Ze willen pas instemmen met een nieuwe stembusgang wanneer de dreiging om de EU zonder akkoord te verlaten op 31 oktober is geweken.

Opstappen?

Boris Johnson wordt hierdoor gedwongen tot twee keuzes: opstappen of inderdaad uitstel vragen voor de Brexit. Aangezien hij dat tweede naar eigen zeggen absoluut niet ziet zitten, blijft enkel de eerste optie over. Tenzij hij dus de wet die een no deal blokkeert naast zich neerlegt. Stapt hij tóch op, dan zal Queen Elizabeth II de parlementsleden vragen of iemand anders een regeringsmeerderheid kan worden. Dat zou dan bijvoorbeeld oppositieleider Jeremy Corbyn kunnen zijn. Als dat niet het geval is, dan moeten er alsnog vervroegde verkiezingen worden. Maar ook in dat geval geldt nog steeds de wet dat er uitstel voor de Brexit moet worden gevraagd. En in dat geval zouden dergelijke verkiezingen pas in november of later kunnen gehouden worden.

Corbyn Foto: BELGAIMAGE

Protesten

Dit weekend worden er intussen in heel het Verenigd Koninkrijk demonstraties georganiseerd tegen Johnson en zijn Brexit-strategie. Ook in hoofdstad Londen wordt er op straat gekomen.

LEES OOK. Hoe de splijtzwam van heel Groot-Brittannië nu ook de familie van Boris Johnson verdeelt (+)

Het VK had normaliter eind maart al uit de EU moeten stappen. Theresa May, de voorganger van Johnson, moest de Europese leiders echter al tweemaal om uitstel verzoeken omdat het parlement het echtscheidingsakkoord met de EU niet wou bekrachtigen. De nieuwe deadline ligt dus op 31 oktober. Maar ook die datum lijk het Verenigd Koninkrijk dus niet te halen als het mét een deal uit de EU zou willen stappen. Uitstel lijkt dus nodig. Maar zelfs als Johnson tóch buigt en om uitstel vraagt, is het ook nog maar de vraag of de EU dat uitstel nog maar eens wil geven. Het is mogelijk dat de Europese leiders het VK geen dag langer uitstel meer gunnen.