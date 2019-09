Topman Nationale Loterij haalt uit naar Kansspelcommissie: “Ze vergist zich van doelgroep”

De Kansspelcommissie is een professionele organisatie geworden die de economische belangen en de leefbaarheid verdedigt van de uitbaters van kans- en gokspelen. Dat klaagt Jannie Haek, topman van de Nationale Loterij, aan in Le Soir. Gokverslaving is sinds de liberalisering van de markt in België een maatschappelijk probleem geworden, waarschuwt hij.

Volgens Haek wordt de Kansspelcommissie niet meer gerespecteerd door de operatoren en heeft de commissie dan ook niets meer te zeggen.

Het aanbod aan kansspelen is explosief gestegen in 2013, toen de markt werd geopend, aldus Haek. “Geschat wordt dat casinospelen en sportweddenschappen goed zijn voor een volume aan inzetten zeven maal hoger dan bij de Nationale Loterij. De evolutie van de omzet van de organisatoren van weddenschappen is sterk gecorreleerd aan het aantal gokverslaafden”, aldus Haek.

De Kansspelcommissie vergist zich volgens de gedelegeerd bestuurder van de Nationale Loterij dan ook van doelgroep. Terwijl het de bedoeling zou moeten zijn om de speler te beschermen, houdt de commissie zich bezig met de leefbaarheid van de sector, het aantal gecreëerde banen en wat via belastingen in de staatskas belandt.