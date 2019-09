Chirolokalen deels vernield door uitslaande brand in Wijnegem

Wijnegem - In het Antwerpse Wijnegem is zaterdagochtend een gebouw met verschillende lokalen van de plaatselijke chirogroep vernield door een brand. Dat zegt burgemeester Ivo Wynants. Onder meer een keuken en opslagplaats gingen grotendeels in vlammen op. Een tweede gebouw werd door de snelle interventie van de brandweer gevrijwaard.

De brand werd omstreeks 5.30 uur opgemerkt door een voorbijganger en was toen al uitslaand. De brandweer kon het vuur snel blussen, maar is uren later wel nog steeds bezig met het smeulende isolatiemateriaal van het dak. Er was gelukkig niemand aanwezig in het gebouw. Het parket zal een branddeskundige sturen om de oorzaak te bepalen, maar er zouden geen aanwijzingen zijn van kwaad opzet.

De chirogroep is volgens burgemeester Wynants erg aangeslagen en zal de komende weken wat moeten improviseren om het nieuwe werkjaar in goede banen te leiden. “Er waren wel al plannen voor nieuwe gebouwen, samen met de scouts, op een andere locatie”, stelt Wynants. “Mogelijk komt dat nu wat in een stroomversnelling.”