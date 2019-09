Horecaondernemer na de twee granaten in zijn ‘Grand Café’: “Bang? Ik sta recht in mijn schoenen”

Antwerpen -

Sinds Wim Van der Borght afgelopen zomer twee keer een granaat in zijn Grand Café Den Brandt kreeg, heeft hij voornamelijk gezwegen. Maar vandaag spreekt de horecaondernemer weer. Omdat het Grand Café in Wilrijk minstens een maand langer openblijft. Maar toch en vooral ook om het over die twee hoogst onverkwikkelijke incidenten te hebben. “Ik kan zoiets van me afzetten.”