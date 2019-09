Geen minuut gespeeld tegen San Marino, maar Italiaanse pers heeft het vooral over Romelu Lukaku (en blonde Dries Mertens)

Romelu Lukaku bleef vrijdagavond de hele wedstrijd op de bank tegen San Marino, maar op zaterdag is hij het hoofdonderwerp in de Italiaanse media. Verschillende grote kranten focusten desondanks op de topscorer van de Rode Duivels, die het racismedebat in het Italiaanse voetbal helemaal heeft aangewakkerd. Voor de wedstrijd zelf was de aandacht beperkt.

Corriere della Sere focust op Lukaku. Onze landgenoot verkondigde aan de Italiaanse pers dat hij racisme zal blijven bestrijden, maar dat hij onder het incident in Cagliari een streep trekt en op het veld zal antwoorden. Corriere dello Sport pakte in het groot uit met hetzelfde thema: Lukaku haalde daar zelfs de voorpagina. Voor de wedstrijd zelf was er weinig aandacht, al hadden ze bijzondere aandacht voor de inbreng van de blonde Dries Mertens.

In de lokale kranten was er meer aandacht voor de partij zelf. “België is op vakantie en San Marino vindt het niet erg”, kopte de Corriere Romagna. Al was het voor de Belgen zeker in de eerste helft geen vakantie. Tot slot was er nog de nationale krant van San Marino, maar die had geen verslag van de wedstrijd. Wegens te laat.

Foto: bla

Corriere dello Sport. Foto: bla

Corriere Romagna. Foto: bla

Corriere dello Sport. Foto: bla