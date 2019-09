Vierde (en mogelijk vijfde) dode door mysterieuze longziekte die VS teistert: “Stop met vapen”

In Amerika is een vierde dode gevallen die gelinkt kan worden aan een mysterieuze longziekte die de VS teistert. Het Amerikaanse Center for Disease Control and Prevention (CDC) onderzoekt intussen een opvallend hoog aantal gevallen van een die ziekte afgelopen zomer. Mogelijk is die ze gelinkt aan vapen: het roken van een e-sigaret.

In de VS viel een vierde dode waarbij de doodsoorzaak gelinkt kon worden aan het gebruik van de e-sigaret. Een vijfde overlijden wordt nog onderzocht. Wat de precieze link is tussen de e-sigaret en de mysterieuze longziekte of wat er precies voor zorgt dat vapers ziek worden, is nog niet duidelijk. Maar de Amerikaanse overheid roept alleszins wel op om te stoppen met vapen.

Foto: AP

De mysterieuze longziekte werd intussen ook mogelijk vastgesteld bij 450 andere mensen. De verschillende gevallen werden gemeld in een periode van twee maanden: tussen 28 juni en 20 augustus. De patiënten zijn tussen de 17 en 38 jaar oud. Tussen de patiënten, vooral jongvolwassenen dus, konden onderzoekers parallellen vinden wat symptomen betreft. Het gaat onder andere om vermoeidheid, braken, buikloop, kortademigheid en hoesten. Maar er werd geen bewijs gevonden van een besmettelijke ziekte, die de oorzaak zou kunnen zijn van de parallellen. Het CDC kijk daarom naar blootstelling aan een chemische stof als oorzaak van de symptomen en de ziekte.

Het wordt bovendien beschouwd als een nieuw soort longziekte. “We gaan er alles aan doen om te achterhalen wat exact deze mensen ziek maakt”, zei Robert Redfield van het CDC eerder in een mededeling. En daarbij wordt vooral gekeken naar vapen, ofwel het roken met een e-sigaret.

Ook wordt gekeken naar de toevoeging van het bestanddeel THC. Dat zit in onder andere cannabis en veroorzaakt een roes. Een groot deel van de patiënten zei dat ze dat aan hun e-sigaret hadden toegevoegd. Het CDC zal nu ook onderzoeken of er daar een link mee is.

Foto: EPA-EFE

Popcornlong

Het eerste dodelijke slachtoffer leed aan verschillende symptomen van de zogenaamde ‘popcornlong’, een chronisch longziekte waarbij de longblaasjes ontstoken raken door het inademen van chemische deeltjes. Die ontsteking zorgt voor een vernauwing van de fijne luchtwegen, leidt tot littekens, en zorgt ervoor dat de longen onvoldoende zuurstof binnenkrijgen. Dat heeft uiteindelijk tot de dood geleid van de man uit Amerika. Bronchiolitis obliterans, zo luidt de wetenschappelijk naam, raakte bekend als de ‘popcorlong’ nadat arbeiders uit een popcornfabriek met de aandoening te maken kregen. Die arbeiders hadden boteraroma geïnhaleerd. Daardoor wordt er niet alleen gekeken naar de chemische stoffen van de e-sigaret, maar ook naar de aroma’s die eraan worden toegevoegd.

Alternatief voor sigaret

De e-sigaret kwam een jaar of 10 geleden op de markt als alternatief voor de sigaret, omdat er geen rook of teer vrijkomt. Die elektronische sigaret maakt dampen aan waar chemische bestanddelen in zitten, al dan niet met nicotine. Maar die chemische dampen en de toestellen zelf bevatten ook stoffen als benzeen, acetaldehyde of formaldehyde; stoffen waarvan bekend is dat ze longziekten kunnen veroorzaken. Daarnaast komen er ook zeer fijne deeltjes lood of tin vrij, net als andere stoffen die niet op de verpakking vermeld staan.

Foto: EPA-EFE