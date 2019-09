Vijfde (mannelijke) wolf gespot in Wallonië: wachten op komst van vrouwtjesdier

In Wallonië is opnieuw een wolf opgemerkt. Het is al het vijfde dier dat er werd waargenomen. Dat schrijven Le Soir en de RTBF.

Een autobestuurder heeft begin augustus een foto genomen van een dier in een veld in Havelange, in de provincie Namen. Franse experts hebben op basis van de foto bevestigd dat het om een wolf gaat. Het ging om de vijfde wolf die geïdentificeerd is in Wallonië sinds de oprichting van het Waalse netwerk dat de terugkeer van de wolf observeert in 2017.

Wallonië geldt als de ontbrekende schakel tussen wolvenpopulaties in Duitsland en Frankrijk en Italië. Experten hebben dan ook al een tijd voorspeld dat de Europese wolvenpopulaties groeien en mobiel zijn.

De vijf waargenomen wolven zijn allemaal mannetjesdieren. Minstens één van hen zou zich zelfs hebben gevestigd in Wallonië, en dus niet op doortocht zijn. Of Wallonië ooit een eigen roedel zal hebben, hangt af van de komst van een vrouwtjesdier.

De wolf die werd gespot:

