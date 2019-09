Tweede kindje van prins Amedeo en echtgenote Lili geboren

Prins Amedeo (33), oudste van vijf kinderen van prinses Astrid, en zijn echtgenote Elisabetta ‘Lili’ Rosbosch von Wolkenstein (31) zijn vrijdagavond trotse ouders geworden van hun tweede kindje. Om 21.05 uur werd hun zoontje geboren.

Het kindje kwam ter wereld in het UMC Sint-Pieter Ziekenhuis in Brussel, weegt 3,3 kg en kilogram is meet 50 centimeter. “Moeder en zoon stellen het goed”, klinkt het in een mededeling van het Paleis.

Het is nog niet duidelijk wat de naam van het jongetje zal zijn. Het gaat om het tweede achterkleinkind van koning Albert en koningin Paola. Hun eerste achterkleinkind is het eerste kindje van Amedeo en Elisabetta: Anna Astrid. Amedeo en Lili, die in de zomer van 2014 trouwden in Rome, verwelkomden dat meisje in mei 2016.

Dat het koppel zwanger was, kon lange tijd stil worden gehouden. Pas half juni raakte bekend dat de twee een tweede kindje verwachtten.

Zelf is Amedeo zesde in rij voor de troon, na de kinderen van koning Filip en na Astrid. Amedeo’s dochter Anna Astrid is zevende, het pasgeboren prinsje achtste. De titel Prins van België is echter niet voor hem weggelegd, sinds een wetswijziging uit 2015 die de verlening van die titel inperkte.