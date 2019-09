Twee bekers waren leuk, maar Tessa Wullaert wil in seizoen twee wel de titel pakken met Manchester City: “We weten waar het misliep”

Dit weekend gaat in Engeland de Women’s Super League van start, de Premier League voor vrouwen dus. Met Tessa Wullaert bij titelfavoriet Manchester City, vorige seizoen tweede maar wel winnaar van de twee bekercompetities. Zaterdag opent ze het seizoen met de allereerste derby tegen nieuwkomer Manchester United.

“Natuurlijk kijk ik uit naar het nieuwe seizoen”, zegt een van de twee Red Flames in Engeland naast Yana Daniëls bij Bristol City. “We weten waar we vorig seizoen tekort geschoten zijn in de titelrace. We hebben te vaak gelijkgespeeld. Tegen onze rechtstreekse concurrenten waren onze uitslagen deftig tot goed. Arsenal (de kampioen van vorig seizoen, red.) is zeker versterkt, dus dat wordt niet gemakkelijk. Daarnaast proberen we onze twee bekertitels te behouden. Het is hier een fenomeen dat ploegen niet kunnen bevestigen het seizoen erna door dezelfde prijzen te winnen. Dat is een uitdaging.”

“Of we verbeterd zijn? Als je het WK van Engeland gevolgd heb, dan zag je dat Ellen White heel goed is. We hebben wel Nikita Parris verloren (aan Lyon, red.) dus in dat opzicht is het één goeie weg en één erbij. White is wel nog twee maanden geblesseerd, dat is minder. We zijn collectief wel verbeterd omdat we elkaar beter kennen en vooral het systeem beter kennen. Vorig jaar bij de start van het seizoen speelden we 4-3-3 en dat ging écht niet, lagen we ook uit de Champions League. Dan zijn we veranderd en hebben we bijna geen enkele wedstrijd meer verloren.”

Starting the season with a derby tomorrow! Let’s paint City blue ?????? @ManCity pic.twitter.com/nr5qnscRih — Tessa Wullaert (@TessaWullaert) September 6, 2019

De 26-jarige Red Flame ziet twee grote concurrenten voor de titel in Engeland. “Als je het team van Arsenal bekijkt… Ze hebben een sterke selectie”, aldus Wullaert. “Ik denk dat wij het vooral van een collectief hebben. Vorig jaar had Arsenal ook een beter team, maar toen het erom draaide wonnen we wel van hen met 2-0. Dat zegt veel. Ook Chelsea is een uitdager. Die gaan zich moeten bewijzen want hebben vorig seizoen alles verloren. Ze spelen ook geen Champions League. Dus zij moeten wat gas bij geven.”

Op het middenveld

Bij de nationale ploeg speelt Wullaert in de voorlinie, bij City op het middenveld. “Mijn rol? Ik heb snel mijn basisplaats afgedwongen en alle belangrijke wedstrijden gespeeld. De coach heeft mij ook heel graag. Ik had een goed seizoen, maar misschien moet ik mij nog meer in de kijker spelen door mijn statistieken naar boven te krijgen.”

Zaterdag staat meteen de Manchester Derby tegen nieuwkomer United op het programma. De allereerst in het vrouwenvoetbal. “Het is zeker leuk. Er zijn 22.000 tickets verkocht en ze mikken op 30.000 supporters. Dit is iets historisch wel. Dat maakt het tof en geeft ons extra concurrentie. Plus, het zorgt ervoor dat het Engelse vrouwenvoetbal nog meer leeft.”

Teams - stadion (zitjes) - vorig seizoen:

Arsenal - Meadow Park (4.502 zitjes) - 1ste

Manchester City - Academy Stadium (7.000 zitjes) - 2de

Chelsea - Kingsmaedow (4.850 zitjes) - 3de

Manchester United - Leigh Sports Village (12.000 zitjes) - 1ste (2de klasse)

Birmingham - Damson Park (3.050 zitjes) - 4de

Reading - Adam Park (9.617) - 5de

Bristol City - Stoke Gifford Stadium (1.500 zitjes) - 6de

West Ham - Rush Green Stadium (3.000 zitjes) - 7de

Liverpool - Prenton Park (16.587) - 8ste

Tottenham - The Hive Stadium (6.500 zitjes) - 2de (2de klasse)

Brighton and Hove Albion - Broadfield Stadium (6.134 zitjes) - 9de

Everton - Walton Hall Park (6.008 zitjes) - 10de