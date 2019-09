Britse prins Andrew en prins Laurent herdenken bevrijding van Brugge na WO II

Brugge - In Brugge hebben zaterdagochtend prins Laurent en de Britse prins Andrew de bevrijding van de bezetting tijdens de Tweede Wereldoorlog herdacht. Na een bloemenhulde aan het monument voor Charles II volgde op de Markt nog een parade van de Grenadier Guards.

Op 12 september 2019 zal het precies 75 jaar geleden zijn dat Brugge bevrijd werd. Door middel van onderhandelingen dwong generaal-majoor Harry Wickwire Foster de bezetters tot de aftocht. Dat zorgde ervoor dat er geen slachtoffers vielen en dat de Brugse monumenten gevrijwaard bleven.

De bevrijding van Brugge werd vrijdagavond naar jaarlijkse gewoonte herdacht met een concert in de kerk van de Sint-Andriesabdij in Zevenkerken. Zaterdagochtend stond onder andere een bloemenhulde aan de gedenksteen voor de Engelse koning Charles II in de Hoogstraat gepland. De aanwezigheid van de Grenadier Guards hoefde dan ook niet te verbazen, hoewel ze niet betrokken waren bij de bevrijding van Brugge. Het regiment werd immers in 1656 opgericht door Charles II, die toen in ballingschap leefde in Brugge. Na de bloemenhulde trok het gezelschap naar de Brugse Markt voor de parade van de Grenadier Guards en hun muziekband.

Door zijn vriendschap met Jeffrey Epstein staat de Britse prins Andrew de laatste tijd in het oog van de storm. Zo was de hertog van York bijvoorbeeld niet meer welkom op een officiële activiteit in Noord-Ierland. Zijn aanwezigheid in Brugge lokte alvast geen negatieve reacties uit bij het opgekomen publiek.