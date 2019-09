Nederlands model getuigt over verkrachting door vriend van Jeffrey Epstein: “Hij gaf me een drankje, nadien werd alles wazig”

Thysia Huisman was amper achttien toen ze op een septemberavond in 1991 aanklopte op de deur van een imposant appartementsgebouw in Parijs. Ze had enkel een klein rugzakje en drie foto’s uit haar portfolio bij. Wat in de komende week zou gebeuren, zou haar leven voorgoed veranderen.

Een heel groot appartement met dure meubels en dure schilderijen. Het was de woonplaats van Jean-Luc Brunel, een gekende naam in de modewereld. Thysia Huisman was naar hem doorverwezen door haar modellenbureau Models Office. Hij zou haar carrière lanceren.

Jean-Luc Brunel was een veertiger op dat moment, een echte charmeur. “Hij zei tegen mij: je bent ongelooflijk, je bent prachtig. Ik zal van jou een ster maken”, vertelt Thysia Huisman vanuit haar keuken in Amsterdam aan The Guardian.

Dus ging Huisman - nu 46 jaar - naar Parijs. Ze zou een week in zijn appartement verblijven. Maar de eerste avond al begon hij te flirten en ongepast gedrag te vertonen, herinnert ze zich.

“Hij kwam achter me aan in een kamer, sloot de deur en zei: weet je, ooit gaan wij seks hebben. Ik reageerde er wat ongemakkelijk en lacherig op, en zei dat hij te oud voor me was. Te oud en te klein.”

Veel jonge meisjes

Maar Huisman voelde zich zeer oncomfortabel. “Er waren daar ook nog veel andere meisjes”, zegt ze. “Sommigen herkende ik uit de modemagazines. Het waren jonge meisjes, sommigen minderjarig. Ze zagen er triest uit. En er waren ook oudere, veel oudere zakenmannen. Het was duidelijk dat ze met elkaar naar bed gingen.”

Het jonge model besliste om voorzichtig te zijn. Geen alcohol te drinken. Gefocust te blijven. Ze dacht dat ze een week in Parijs wel zou aankunnen.

Verkrachting

Maar de laatste avond ging het mis, na een restaurant- en nachtclubbezoek. “Hij gaf me een drankje. Hij zei dat hij het speciaal voor mij had gemaakt. Ik dronk het uit en voelde me meteen duizelig.”

Alles wat ze zich nadien herinnert, is wazig: “Ik herinner me dat hij me naar een kamer bracht en me op het bed neerlegde. Hij zei dat ik me moest ontspannen. Nadien lag hij op me. Ik probeerde hem weg te duwen, maar ik was als verlamd.”

De volgende ochtend werd ze gewekt door de butler. “Ik had verwondingen, blauwe plekken op mijn benen. Ik was naakt en mijn kleren lagen op een hoopje op de grond. Ik heb alles genomen en ik ben weggelopen. Als een dief in de nacht. Ik was doodsbang.”

Klacht indienen?

Jaren hield ze haar verhaal geheim, tot de #MeToo-beweging alles weer naar boven bracht. “Ik begon de naam van Brunel op te zoeken. Ik zag de schandalen waarmee hij gerelateerd werd. Ik besefte dat hij banden had met Epstein, dat Brunel ervan beschuldigd wordt jonge meisjes te hebben aangeleverd voor hem. Ik praatte met andere vrouwen met dezelfde ervaringen. Zo besefte ik dat ik niet de enige ben en dat het niet mijn schuld is.”

Al decennialang komen er klachten binnen tegen Brunel, maar nog nooit moest hij terechtstaan. Naast Huisman hebben nog twee voormalige modellen verklaard dat ze seksueel misbruikt zijn door Brunel in de jaren 80 en 90 in Parijs. Brunel en zijn advocaat hebben alle beschuldigingen altijd ontkend.

Na de dood van Epstein hoopt Huisman dat Brunel wél nog terecht zal staan, ook al is hij nu een zeventiger. Ze nam intussen contact op met een Franse advocaat en ze overweegt een klacht in te dienen in Parijs. “Ik hoop dat hij eindelijk gestraft zal worden. Maar, ik ben niet naïef. Mijn verhaal zal waarschijnlijk niks veranderen.”

