Daags na de zege tegen San Marino: Rode Duivels zorgen voor straffe truc in het zwembad

Het ging niet van een leien dakje tegen voetbaldwerg San Marino, maar uiteindelijk gingen de Rode Duivels toch nog met 0-4 winnen. De voorbereiding voor de volgende interland tegen Schotland (op maandag 9 september) is intussen begonnen, maar er was zaterdag wel even tijd voor ontspanning. De Rode Duivels doken in hun hotel samen het zwembad in… en zorgden prompt voor schitterend videomateriaal. Geniet mee!